У Кіровоградській області купили п’ять дронів для військових 28-ї окремої механізованої бригади. Їх передали учаснику бойових дій, колишньому командиру роти "Української добровольчої армії — Південь", яка у складі бригади, Ігореві Козубу.

Вартість дронів — 115 тисяч гривень, сказав Суспільному начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, ці гроші збирали волонтери.

Ігор Козуб служив в Українській добровольчій армії з 1 квітня 2017 року. Коли почалася повномасштабна війна, він захищав спочатку Київ, потім південь України. Там сформував з добровольців роту "УДА-Південь". У 2022 році вона увійшла до складу 28-ї бригади.

Військовий має 65 років. Його з 28 грудня 2023 року демобілізували за віком, і нині він у тилу допомагає забезпечувати армію. За словами Ігоря Козуба, необхідність посилення армії дронами відчув ще попередніми роками й тоді почав їх шукати для свого підрозділу.

"Я як командир бойової роти, яка провела під Бахмутом понад рік, скажу, що ми без БпЛА взагалі не зможемо воювати. І перше, що я зробив, коли повернувся з госпіталю, де був після поранення, створив підрозділ БпЛА. Хоч по штату його немає, але я його створив, і він був одним із найкращих. На жаль, це був квітень 2023 року, і тоді не зовсім мене розуміли".

Ігор Козуб. Фото: Суспільне Кропивницький

Тоді один безпілотник прислали зі США. Також дрони купували за гроші меценатів та під час зборів, оголошених в Кропивницькому. Потім відібрали чотирьох людей, які почали працювати з дронами. Перші польоти почалися в липні 2023 року.

"Я вибрав хлопців, які проявили бажання навчатися. Тут має бути моторика пальців. Також треба, щоб добре працював мозок. Оператором дронів не може бути людина з середнім рівнем IQ. Командуванню дуже сподобалася наша робота. І ми так працювали до грудня, до мого звільнення".

П'ять безпілотників, які нині передали військовим, використовуватимуть для скидання боєприпасів на противника. Це дрони-FPV. Це скорочена назва системи керування польотами від першої особи — First Person View.

FPV-дрон. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами Ігоря Козуба, воєнні технології міняються. У Першій і Другій світових війнах характер бою змінили кулемети й танки, у нинішній російсько-українській війні мають значення дрони.

"БпЛА міняє взагалі картину бою. Україна була мотором застосування цивільних дронів. Ми почали застосовувати це в АТО, ООС. Росіяни були далекі. На жаль, вони вчаться швидко й доганяють нас".

Військовий має приклад, коли у грудні під час виконання бойового завдання з 11 бійців дев’ятеро отримали поранення, і в усіх випадках це було через російські дрони. Тому військовим потрібні не лише самі безпілотники, а й засоби для боротьби з ними — антидронові рушниці, РЕБи (пристрої радіоелектронної боротьби).

"Оскільки західні партнери затримують нам військову допомогу, і невідомо взагалі, чи американці її нададуть, тому ми лише дронами ситуацію вирівнюємо. Зараз я взагалі не бачу нашої перемоги, навіть стримування фронту, без оцих мільйонів дронів. Таких дронів треба сотні тисяч на місяць".