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Був далекобійником, а став захисником: історія військового з Луцька
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Був далекобійником, а став захисником: історія військового з Луцька

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Військовослужбовець Роман Чепчук з Луцька
Військовослужбовець Роман Чепчук з Луцька, 2024 рік. Фото: Волинський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Роман Чепчук з Луцька працював далекобійником і 24 лютого 2022 року був у рейсі у Франції, а вже 25 лютого повернувся в Україну, щоб стати захисником.

Історію бійця розповіли в обласному Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Волині (ТЦК та СП).

Від початку служби Роман Чепчук воював у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, потім був військовий вишкіл на полігоні у Рівненській області та навчання тактичної медицини в Яворові.

Після відповідної підготовки на посаді оператора керованих ракет, тримав оборону в Соледарі, Берестовому та в Бахмутському районі Донецької області.

"В боях отримав поранення спочатку в ліву ногу. Під час накладання турнікета, прилетіло ще й в праві руку й ногу. Працювала і артилерія, і танки, і міномети. Ми готувалися до гіршого сценарію. Однак у нас були певні напрацювання, і ми вижили", — розповів військовий.

Після отриманих поранень було лікування у Дніпрі та Києві, де, каже солдат, його кінцівки "складали зі шматочків". Після реабілітації, захисник отримав ІІІ групу інвалідності.

Чоловік каже, що нині він уже ходить за допомогою милиць, але рука так і залишилась нерухомою.

"З неможливим проходженням військової служби у районі проведення бойових дій через поранення, звернувся до ТЦК та СП з бажанням служити й надалі, для того, щоб бути корисним хоч тут", — каже військовослужбовець.

Нині Роман Чепчук служить в роті охорони Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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