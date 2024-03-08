Мобілізовані кияни почали отримувати обіцяні 30 тис. грн допомоги від міста

Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав Збройних сил України після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки.

Про це інформує офіційний портал Києва.

У КМДА наголошують, що 30 000 гривень допомоги — це одноразова виплата для мобілізованих на фронт новобранців з Києва. Йдеться саме про тих, хто долучився до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, відповідно до ухваленого депутатами Київради рішення про виділення додаткових коштів на виплати за програмою "Захисник Києва".

"Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку", — нагадали столичні посадовці.

У лютому 2024 року на сесії Київради депутати порушували питання, чому столичні посадовці не поспішають нараховувати новобранцям, мобілізованим у військо, 30 тисяч гривень одноразової допомоги, хоча доплати від міста мали розпочатися ще у грудні 2023 року. Тоді секретар міської ради Володимир Бондаренко дав протокольне доручення до виконавчого органу вжити заходів для отримання мобілізованими у ЗСУ обіцяних виплат. Згодом на сайті Київської міської держадміністрації роз'яснили, як мобілізовані у ЗСУ кияни можуть отримати виплату.

7 грудня 2023 року Київрада проголосувала за виділення 10 млн грн на минулий рік і 50 млн на 2024 рік за програмою "Захисник Києва". Тоді міський голова Віталій Кличко перед початком пленарного засідання заявив, що Київ виплачуватиме 30 тисяч грн киянам, мобілізованим після 1 грудня 2023 року.