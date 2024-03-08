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Безпілотник РФ атакував рятувальників, коли вони поверталися з гасіння пожежі після удару по Вовчанську
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Безпілотник РФ атакував рятувальників, коли вони поверталися з гасіння пожежі після удару по Вовчанську

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машина дснс
Машина рятувальників після влучання безпілотника, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок удару безпілотником пошкоджена машина. Рятувальники не зазнали поранень.

Надзвичайники поверталися з гасіння пожежі у дитячому садку у Вовчанську, розповів Суспільне Харків речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

"Коли поверталися назад до розташування, машину пожежників атакував безпілотник. Попередньо, скинули вибухівку з дрона. Рятувальники не ушкоджені, але машину поки що довелося залишити на місці влучання — пошкоджені щонайменше два колеса, кузов, вилетіли вікна. Цей підрозділ вже неодноразово потрапляв під повторні обстріли під час гасіння пожеж та розбору завалів у Вовчанську", — сказав Василенко.

Рятувальники гасили пожежу, яка виникла після удару РФ близько 11:00 8 березня по житловому сектору та освітніх закладах Вовчанська.

вовчанськ пожежа
Наслідки ударів по Вовчанську 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

пожежа у вовчанську 8 березня
Наслідки ударів по Вовчанську 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

"Внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Площа пожежі склала 50 кв.м. Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Також під удар FPV-дрону під час усунення наслідків влучання, окрім рятувальників, потрапили поліцейські, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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