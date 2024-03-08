Цьогоріч на Тернопільщині збільшили площу посіву ярих культур

Площі посіву озимих культур цьогоріч на Тернопільщині зменшили на 28,6 тисяч гектарів. Натомість, на 28 тисяч гектарів збільшили площа посівів ярих культур. Про це та інше під час брифінгу повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів.

За його словами, цього року посівна площа залишиться на рівні попереднього року.

"Це 849 тисяч гектарів, в тому числі сільгосппідприємства — 603,4 тисячі гектарів".

Володимир Стахів розповідає, цього року зменшили площу посівів озимих культур через низьку вологість.

"Посіви озимих зернових зменшилися на 18,4 тисяч гектарів, ріпаку — на 10,2 тисяч гектарів. Відповідно, площа посіву ярих культур збільшилася для аграріїв на 28 тисяч гектарів. В попередньому році зерновими засіяли 183,1 тисячі гектарів. Крім того, озимим ріпаком засіяли — 75,6 тисяч гектарів".

На Тернопільщині збільшили площу посіву ярих культур. Суспільне Тернопіль

Володимир Стахів каже, озимий ріпак уже почав сходити:

"Частина насіння схопила вологу і проросла, а частина проросла пізніше. На сьогодні провели моніторинг: в доброму і задовільному стані посів озимого ріпаку становить 58,8 тисяч гектарів, зокрема, 78%, - в задовільному 21%. Слабкі зріджені — 600 гектарів, це 0,8%. Майже 98% посівів озимих культур в доброму-задовільному стані. Зараз підживлення ріпаку — завершене і завершують підживлювати озимих зернових культур".

На Тернопільщині збільшили площу посіву ярих культур. Суспільне Тернопіль

На посіви ярих культур, каже Володимир Стахів, цьогоріч відвели 590,3 тисяч гектарів.

"Прогнозуємо майже 220 тисяч гектарів — це яро-зернові й зерново-бобові. Технічні цукрові буряки — 24,1 тисяч гектарів. Щороку збільшується площа посівів цукрових буряків. Минулому року посіяли 22 тисячі гектарів, а на сьогодні —— 24,1. Культура прибуткова, попередні роки показали, що найбільш прибутковий є цукровий буряк. Не можемо гарантувати, що цьогоріч буде так само, бо Європа погодила відтермінування мит на сільгосппродукцію. Разом з тим, три види продукції потрапили в можливе обмеження: яйця, курятина і цукор".

Станом на зараз, каже Володимир Стахів, ярими культурами вже засіяли площу 6 тисяч гектарів.

"В основному це горох – 700 гектарів, 19% від прогнозу, ячмінь – 4,3 тисячі, 7% від прогнозу, яра пшениця — 800 гектарів, 4% від прогнозу. Звичайно, почали посів ярого ріпаку — 100 гектарів, 1% від прогнозу. Погодні умови сприяють. Для посівної кампанії і підживлення озимих культур треба використати ці весняні вікна. Мінеральні добрива закупили на 85%. Дещо знизилася ціна на азотні добрива. У попередні роки багато аграріїв перейшли на внесення рідких добрив, що суттєво покращило урожайність. Тобто, є оптимізація витрат".

Володимир Стахів. Суспільне Тернопіль

Щодо закупівлі засобів захисту, каже Володимир Стахів, протруйники закупили на 100%.

"Засоби захисту придбали на 37%, але це в процесі буде постачання в межах проведення робіт із захисту рослин".

Володимир Стахів розповів, що цьогоріч аграрії прогнозують збільшення площ посівів овочевих культур.

"Площа для картоплі — 54,7 тисяч гектарів. У попередні роки через військові дії в південних областях, де в основному було виробництво овочів, площа посівів овочів суттєво збільшилася. Минулого року сільгосппідприємства втричі збільшили площу посівів. Було переглянуто структуру і в поточному році — 12,2 тисяч гектарів відвели для посіву овочевих культур".

За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку, через розвиток тваринництва зростає попит на кормові культури.

"За останні роки введені в експлуатацію великі молочні комплекси, птахоферми, свинокомплекси. Тому потрібна кормова група і зернові культури на концкорми. В радянські часи 3,5 тисячі кілограмів надою на одну корову — це був вже рекорд, а в сільгосппідприємствах Тернопільщини надій на корову — 10 530 кілограмів. Тобто, суттєво покращилася продуктивність тваринництва".

Як повідомив, Володимир Стахів, зараз кукурудза на Тернопільщині є збитковою культурою.

"Є багато кукурудзи. Навіть окремі підприємства залишили її дуже багато під реалізацію в цьому році. Немає кому продати. Тому, цінова політика щодо зернових культур дуже негативна для сільгосппідприємств".

Є в області попит на олійні культури.

"Олійні культури у 2023 році аграрії встановили рекорд: мільйон тон. Це соя, ріпак, соняшник. Щодо цих культур, є прибуток і попит. Є навіть збільшення площ посіву, особливо сої, бо тваринництво розвивається і є потреба в таких культурах. В області є декілька дрібних підприємств і одне велике підприємство, які переробляють олійні культури. В Україні є багато підприємств, які готові придбати, але в нас ріпак весь віддали на експорт. Контракти укладені на постачання насіння. Ми завжди за те, що за межі держави повинен йти готовий продукт з доданою вартістю, а не сировина. Тому, збільшують потужності з переробки зерна на борошно. Шукаємо шляхи експорту в Азію, у східні країни".