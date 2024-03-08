НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові відкрили новий освітній простір для молоді
ОСВІТАРегіони

У Львові відкрили новий освітній простір для молоді

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Львові відкрили новий освітній простір для молоді
Простір Urban Camp. Фото: Facebook / Urban Camp Lviv

У Залізничному районі Львова відкрили освітній хаб. Він працюватиме на базі простору Urban Camp. В частині приміщень зараз живуть переселенці, а в майбутньому в приміщенні буде спеціалізований молодіжний центр вуличних культур.

Більше Суспільному розповів співзасновник простору Urban Camp Єгор Матюхін.

Освітній хаб складається із двох частин – місць для навчання та житлових кімнат. Там молодь зможе безкоштовно проводити вишколи й слухати лекції.

Також до простору приїжджатиме молодь із територій, які зазнали руйнувань під час повномасштабної війни. Одночасно в приміщеннях може проживати до 30 людей.

"Освітній простір, освітній хаб для тих, хто робить зміни. На третьому поверсі — 840 квадратних метрів, тут буде проводитись Street Culture та Академія лідерства. Табори для дітей з фронтлайну – це будуть тижневі табори для підлітків з 10 до 15 років, а Академія буде з 16 до 20 років", — каже співзасновник простору Urban Camp Єгор Матюхін.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
музей підручника математики кроп
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр
Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту
Псевдовибори
В окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ
Школярка Вікторія Лисенко
"Мій Шевченко": школярка з Херсонщини перемогла на конкурсі есе учнівської та студентської молоді
На початок