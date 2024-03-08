У Львові відкрили новий освітній простір для молоді

У Залізничному районі Львова відкрили освітній хаб. Він працюватиме на базі простору Urban Camp. В частині приміщень зараз живуть переселенці, а в майбутньому в приміщенні буде спеціалізований молодіжний центр вуличних культур.

Більше Суспільному розповів співзасновник простору Urban Camp Єгор Матюхін.

Освітній хаб складається із двох частин – місць для навчання та житлових кімнат. Там молодь зможе безкоштовно проводити вишколи й слухати лекції.

Також до простору приїжджатиме молодь із територій, які зазнали руйнувань під час повномасштабної війни. Одночасно в приміщеннях може проживати до 30 людей.

"Освітній простір, освітній хаб для тих, хто робить зміни. На третьому поверсі — 840 квадратних метрів, тут буде проводитись Street Culture та Академія лідерства. Табори для дітей з фронтлайну – це будуть тижневі табори для підлітків з 10 до 15 років, а Академія буде з 16 до 20 років", — каже співзасновник простору Urban Camp Єгор Матюхін.