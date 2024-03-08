Покинули власне виробництво у Маріуполі, рятуючись від окупації у березні 2022-го, і відкрили нове – у Славутичі. Марія та Сергій Бубнови – подружжя підприємців з Маріуполя, виробники їжі. Через бойові дії й окупацію рідного міста вони змушені були починати власну справу "з нуля". За словами Марії, за допомогою проєкту американського фонду USAID "Економічна підтримка України" вони змогли закупити обладнання та відновити роботу підприємства у Славутичі.

До початку повномасштабного вторгнення у родини було власне виробництво: виготовляли квашені та мариновані овочі у Маріуполі.

"Ми виїхали 15 березня 2022 року. І ми нічого зовсім не змогли зібрати, забрати з підприємства. Все нове обладнання, яке ми там залишили, воно вже ніколи не запрацює, на жаль. Але нам дуже пощастило, що моя родина виїхала, і ми розпочинаємо працювати в Україні", – каже Марія Бубнова.

Марія Бубнова. ФОТО: Суспільне Чернігів

Для того, щоб у Славутичі їм усе почати з початку, вона написала не один грант у міжнародні організації.

"Головний наш донор – це USAID, проєкт ЕРА, "Економічна підтримка України", який нам поставив обладнання, що ми замовляли. Але ми ще додатково подавали на інші програми, українські, наприклад: "Власна справа", "Переробне підприємство", також отримували грант на додаткове обладнання", – говорить Марія Бубнова.

Як розповів співвласник фабрики їжі "Нова кухня" Андрій Ситник, Славутич для свого виробництва вони обрали не випадково:

"До нашого приміщення є особливі вимоги. І саме приміщення, яке нам потрібно, ми змогли знайти лише у Славутичі. А вимоги ці прості. Це, по-перше, стан приміщення, вимоги до його висоти, до його вентиляції і підключення електричних потужностей, які дозволяють потім стерилізувати продукти у автоклаві".

Андрій Ситник. ФОТО: Суспільне Чернігів

У Славутичі Бубнови вирішили почати випускати готові супи за власним рецептом.

"Ми вже по-новому підійшли до виробництва. Ми вибрали новий продукт, тому "Нова кухня". Зараз виготовляємо готові перші страви: не сухі, не заморожені – вони повністю готові, їх треба тільки розігріти і куштувати. Тому це харчове виробництво, але вже масштабніше, ніж було тоді. Нове місце, нова кухня, тепер виглядає по-новому", – розповідає Марія Бубнова.

Підприємство по виробництву супів у Славутичі. ФОТО: Суспільне Чернігів

Над рецептами родина працювала майже півтора року і вперше запустити фабрику вдалось 1 лютого 2024-го.

"Ми варили, пробували смак, колір, щоб це було ідеально за смаком. Домашня страва, але вже в реторт пакеті, доступна для зберігання тривалих термінів без холодильнику".

Процес виробництва готових супів на підприємстві. ФОТО: Суспільне Чернігів

Марія зізнається, що не дуже любить готувати кожного дня, тому й виникла ідея виробляти саме готові страви:

"В мене не вистачало часу взагалі постійно щось готувати. Особливо перші страви, тому що – це багато компонентів страви. Треба йти в магазин, брати ті овочі, готувати вдома. Це була проблема. Я не встигала пройти навчання, щось налагодити в бізнесі. Тому виникла ідея така, як допомога таким, як я, які не встигають працювати, готувати одночасно".

За одну зміну на фабриці виробляють півтори тисячі супів.

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