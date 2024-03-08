8 березня: зміст свята та думки житомирян

Чи святкують житомиряни 8 березня і який зміст вони закладають у це свято. Кореспонденти Суспільного поспілкувались із житомирянами, істориком та представницею громадської організації Житомирщини "Паритет".

За словами голови ГО "Паритет" Наталії Тарасенко, суспільство змінює своє сприйняття 8 березня від дня весни і краси до боротьби за права жінок. 8 березня має бути днем адвокації прав жінок.

"8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок. Тривалий час в цей день відбуваються марші жінок, які є адвокаційними заходами для привернення уваги до викликів, потреб і проблем, з якими сьогодні в українському суспільстві ще зіштовхуються жінки. Тому моя особиста позиція — цей день має залишатися як день, який можна використовувати саме для адвокації для того, щоб згадувати всіх тих, завдяки кому ми сьогодні є", — сказала Наталія Тарасенко.

Голова ГО "Паритет" Наталія Тарасенко. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Святом "слабкої статі" та "краси" 8 березня стало під впливом радянської пропаганди, розповів кандидат історичних наук Геннадій Махорін.

"В 1857 році 8 березня робітниці США виступили за захист своїх прав, скорочення робочого дня, однакову плату на рівні з чоловіками. У 1910 році Клара Цеткін закликала, щоб зробити в березні от такий день жінок в їхніх правах, боротьбі за права. Потім в 1917 році 8 березня за новим стилем відбулася демонстрація ткаль в Петрограді, і власне звідти вже починається радянський етап цього свята", — розповів Геннадій Махорін.

Історик Геннадій Махорін. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із перехожими на вулицях Житомира і поцікавилися, чи святкують житомиряни 8 березня і який зміст вони закладають у це свято?

Житомирянин Михайло розповів, що купив троянди для рідних, щоб привітати із 8 березня.

"В основному бувають квіти, якісь прикраси, мобільні телефони. Я сам взагалі то військовий, недавно повернувся зі сходу. Я своїм дівчатам підготував подарунки. Мамі, хрещеній, сестрі двоюрідній, коханій, коханої мамі", — сказав військовослужбовець ЗСУ Михайло.

Військовослужбовець ЗСУ Михайло. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Місцева жителька Олена сказала, що відзначати 8 березня потрібно, бо це жіноче свято. Житомирянин Валентин сказав, що йому байдуже, чи буде 8 березня офіційним святом, чи ні. Бо, з його слів, він дарує квіти і подарунки дружині та дитині і без цього свята.

Житомирянин Валентин. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Житомирянка Ірина сказала, що міжнародний день жінок не святкує.

"Нема настрою, війна, тому й немає свят. Рідних — маму, бабусю привітати та й усе", — сказала Ірина.

Житомирянка Ірина. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Житомирянка Майя продає на Житньому ринку тюльпани, які виростила сама.

"Слава Богу, сьогодні добре продати, — сказала продавчиня Майя, — а перед цим були дні, то взагалі дуже важко було продати", — сказала продавчиня Майя.

Продавчиня квітів Майя. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

8 березня державним святом в Україні як міжнародний день боротьби за права жінок.

Квіти на Житньому ринку. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Квіти на Житньому ринку. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

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