В Ужгороді 8 березня провели "Ходу у різному взутті за гендерну рівність", присвячену Міжнародному дню боротьби за права жінок. Про це Суспільному розповіла представниця громадської організації "Неємія" Людмила Кохана.

За словами Людмили Коханої, організували таку акцію, аби привернути увагу громадян до нерівності у різних сферах. Учасниці та учасники "Ходи у різному взутті за гендерну рівність" мали взуття різного кольору та стилю. Таким чином вони показали символічну відмінність між статями.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Ця хода є символом гендерної рівності жінок і чоловіків. Вона символізує, ніби ми всі у взутті, ніби воно однакове, але колір натякає, що є вже невеличка різниця. Тому і хочемо це підкреслити у такій мирній, веселій і гарній атмосфері", — розповіла Людмила Кохана.

Хода у різному взутті за гендерну рівність, м. Ужгород. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Ті обов'язки, які несе жінка — це побутові обов'язки, вони завжди з нами є, вони нікуди не подінуться. І це також велика праця і великий труд. І, чесно кажучи, якщо дивитися про гендерну рівність, то мені здається, що жінки набагато сильніші, ніж чоловіки. Якщо хтось хоче зі мною посперечатися, то я готова", — додає учасниця акції, амбасадорка ГО "НАЄМІЯ" Наталія Сентімрей.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Дуже гарне свято, направлене на те, щоб у нашому суспільстві було розуміння, що жінки також є повноцінними членами. І вони можуть бути як гарними мамами, так і керувати в різних організаціях і займати точно такі ж посади і мати такі ж права", — розповів учасник акції Сергій.

Учасники акції пройшли центральними вулицями та набережною міста. Закінчили ходу в сквері Героїв Майдану. Там встановили червону лавку. На ній є табличка з контактами служб для допомоги жінці, яка зазнала домашнього насильства. Це також частина акції.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Червоні лавки відкриті в Одесі, Чернівцях і Луцьку. На Закарпатті ми перші, хто це робить. Відкрили лавицю в Ужгороді, в Мукачеві і в Хусті. Символ червоний колір. Він яскравий, щоб це привертало увагу людей, щоб кожен міг підійти і прочитати", — додала Людмила Кохана.

За словами Людмили Коханої, до акції «Хода у різному взутті за гендерну рівність» долучилося близько 50 учасників.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

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