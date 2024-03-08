У Ковелі 15-річний юнак за кермом автомобіля Volkswagen зніс огорожу на залізничному переїзді та наїхав на електроопору.

Аварія сталася о 23:00 7 березня, розповіла Суспільному патрульна поліції Волині Єлена Гасюк. З її слів, хлопець ймовірно не вибрав безпечності швидкості та спричинив аварію.

Правоохоронці зв’язалися з батьком неповнолітнього, який приїхав на місце аварії. Хлопець пройшов освідування в присутності батька. Неповнолітній був тверезий, каже Єлена Грисюк.

На батька неповнолітнього хлопця патрульні склали адмінпротоколи за ст. 184 "Невиконання обов'язків щодо виховання дітей". За рішенням суду йому може загрожувати штраф від 850 до 1700 гривень.

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