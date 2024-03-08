Російська ракета вибухнула в 300-400 метрах від президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час їхнього візиту до Одеси 6 березня. Відомо, що тоді загинули п'ять людей та були поранені.

Про це в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів глава держави. Відео інтерв’ю опублікував Офіс президента.

"Ми були в порту і за 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко прийшла, сирена почала працювати, але дуже коротко. Удар, ми розуміємо, йшов з окупованого Криму, тому дуже швидко не вдалось командам зреагувати", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, він не знає, куди саме цілилась російська армія і чи був цей удар саме по ньому.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає: вдарити балістичною ракетою, коли візит прем'єр-міністра Греції. Він був дуже здивований, а я ні", — розповів президент.

Що відомо про російський удар по Одесі 6 березня

Повітряну тривогу в області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух.

Армія РФ поцілила по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є п'ятеро загиблих, а також поранені, повідомив Суспільному речник ВМС Дмитро Плетенчук.

У момент атаки у місті з офіційним візитом перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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