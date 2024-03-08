У Львові триває другий етап Всеукраїнського конкурсу робіт учнів Малої академії наук України. Старшокласники презентують на виставці свої розробки. Проєкти оцінює журі, яке складається з викладачів університетів та представників ІТ-компаній.

Суспільне поспілкувалось з учнями та викладачами Академії про роботу над проєктами.

Як розповіла восьмикласниця Наталія Сарапіна, над своїм винаходом вона працювала пів року і розробила очищувач для сонячних панелей, який працюватиме на основі дощової води.

"Коли падає дощ, дощова вода збирається в ринві. Тут є датчик і коли вода наповнюється до певного рівня, вмикається насос, що перекачує воду з ринви у резервуар, попередньо її фільтруючи. З резервуару вода з мийним засобом, який надходить з іншого баку, починає виливатися на поверхню сонячних панелей", — пояснює Наталія Сарапіна.

Очищувач сонячних панелей. Фото: Суспільне Львів

Серед проєктів є роботи на військову тематику. До прикладу, бойова турель, яку розробив Станіслав Кравців.

"Вона розроблена для знищення низьколітаючих об’єктів, тобто безпілотників або гелікоптерів. Може виявити безпілотник і за наказом оператора знищити його", — розповів учень.

Бойова турель. Фото: Суспільне Львів

За словами заступниці директора Львівської обласної малої академії наук Наталії Знетиняк, цьогоріч на конкурс свої проєкти подали 267 учнів. Усі вони за різними напрямками: матеріалознавство, електроніка та приладобудування, оборонні технології.

Роботи старшокласників оцінює журі – викладачі різних навчальних закладів і працівники ІТ-компаній, які спілкуються з кожним автором проєкту. Вони оцінюють роботи за декількома критеріями, каже член журі Василь Лозинський.

"Зокрема, це актуальність теми, на яку ми виділяємо 5 балів. Чіткість, логічність і послідовність викладання матеріалу – 5 балів. Критичний аналіз досліджуваної проблеми – 10 балів. Цього разу діти є досить таки сильно підготовлені. Видно, що керівники з ними попрацювали. І не тільки в напрямку наукових робіт, але і у вмінні відстоювати свою думку", — каже Лозинський.

Переможці другого етапу у травні представлять свої роботи у Києві на всеукраїнському конкурсі, а далі винаходи старшокласників зможуть потрапити на міжнародний відбір.