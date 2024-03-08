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На Київщині знаходиться найбільша мережа індустріальних парків
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На Київщині знаходиться найбільша мережа індустріальних парків

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На Київщині знаходиться найбільша мережа індустріальних парків
Обладнання для промислового виробництва в індустріальному парку. Фото: Dmytro Kysylevskyy / Facebook

У Київській області зареєстровано 12 індустріальних парків. Це нині найбільша мережа по всій Україні.

Про це повідомляє Департамент економіки КОВА.

Під час спеціалізованого форуму презентували можливості індустріального парку "Фастіндастрі", який розташований у Фастові та займає 15 га. Головний інвестор спеціалізується на виробництві пакування.

В парку планують розмістити ще кілька підприємств за принципом циркулярної економіки. Тобто відходи виробництва одного заводу будуть використовуватись як сировина для іншого. Інвестиційні плани розраховані до 2027 року.

У лютому уряд прийняв Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року.

Рішення має пришвидшити перетворення індустріальних парків на драйвери економічного зростання для країни, сприяючи трансформації індустріальних парків на основі моделі еко-індустріального парку.

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