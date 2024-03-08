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Дороги у Луцьку почали прибирати від залишків протиожеледних сумішей
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Дороги у Луцьку почали прибирати від залишків протиожеледних сумішей

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В обласному центрі Волині комунальники розпочали весняне прибирання автодоріг від залишків піщано-соляної та щебенево-соляної сумішей, які накопичилися після зими.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Комунальники відзвітували, що уже прибрали проспекти Соборності та Відродження, вулиці Рівненську, Львівську, Володимирську, Гордіюк і Кравчука.

Дороги у Луцьку почали прибирати від залишків протиожеледних сумішей
Спецтехніка, яка прибирає узбіччя доріг у Луцьку. Фото: Луцька міська рада

В міськраді додали, що поступово техніка рухатиметься від великих вулиць до менших. Основне прибирання, за сприятливих погодних умов, планують завершити за 2-3 тижні.

Дороги у Луцьку почали прибирати від залишків протиожеледних сумішей
Комунальники прибирають тротуари і дороги від листя. Фото: Луцька міська рада

Щодня над санітарним прибиранням міста працює 60-80 комунальників. Також у місті триває прибирання зелені вздовж доріг.

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