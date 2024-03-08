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ЗСУ завдяки HIMARS знищили РЕБ "Житель" армії РФ на Запорізькому напрямку
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ЗСУ завдяки HIMARS знищили РЕБ "Житель" армії РФ на Запорізькому напрямку

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На Запорізькому напрямку ССО знищили російський комплекс РЕБ "Житель"
Момент знищення російського комплексу РЕБ "Житель". Фото: скриншот із відео ССО ЗСУ

Сили спеціальних операцій (ССО) знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Житель" на Запорізькому напрямку.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомили у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виявили на Запорізькому напрямку РЕБ "Житель" — автоматизовану систему постановки перешкод — та передали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу ССО:

"Завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО", — йдеться у повідомленні.
ЗСУ завдяки HIMARS знищили РЕБ "Житель" армії РФ на Запорізькому напрямку
Російський комплекс РЕБ "Житель", який знищили бійці ССО ЗСУ. Фото: скриншот із відео ССО ЗСУ

Раніше Суспільне повідомляло, що на Запорізькому напрямку бійці бригади "Спартан" Нацгвардії України зупинили штурмову колону поблизу Роботиного.

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