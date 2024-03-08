ЗСУ завдяки HIMARS знищили РЕБ "Житель" армії РФ на Запорізькому напрямку

Сили спеціальних операцій (ССО) знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Житель" на Запорізькому напрямку.
Про це сьогодні, 8 березня, повідомили у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Зазначається, що оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виявили на Запорізькому напрямку РЕБ "Житель" — автоматизовану систему постановки перешкод — та передали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу ССО:
"Завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО", — йдеться у повідомленні.
Російський комплекс РЕБ "Житель", який знищили бійці ССО ЗСУ. Фото: скриншот із відео ССО ЗСУ
Раніше Суспільне повідомляло, що на Запорізькому напрямку бійці бригади "Спартан" Нацгвардії України зупинили штурмову колону поблизу Роботиного.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber