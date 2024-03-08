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Іноземці мають попередити за 72 години Херсонську ОВА про відвідання деокупованих громад — рішення Ради оборони області
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Іноземці мають попередити за 72 години Херсонську ОВА про відвідання деокупованих громад — рішення Ради оборони області

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Херсонщина, деокупація, іноземці
Тимчасовий міст, який побудували на Херсонщині після деокупації, 2023 рік. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Іноземні делегації за 72 години мають попереджати Херсонську обласну військову адміністрацію про свій візит у деокуповані громади.

Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання Ради оборони області та опублікували на сайті ХОВА.

У дописі йдеться, що надіслати повідомлення про перенесення гуманітарної місії можна за електронними адресами: [email protected], [email protected]. Додаток заяви – за посиланням http://surl.li/riufx.

Повідомляється, що необхідність завчасного попередження про прибуття іноземних місій, консульських установ та міжнародних організацій зумовлена трагічними подіями, які відбулись у Бериславі. У лютому під час візиту до населеного пункту волонтерів однієї з організацій російська армія завдала удару по місту. Внаслідок атаки загинули двоє громадян Франції, ще четверо осіб зазнали поранень.

Заборону діє на відвідування низки населених пунктів області. Серед них — Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка, Новоолександрівка, Крупиця, Шляхове, Ромашкове, Первомайське, Гончарне, Розлив, Томина Балка, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка та мікрорайон Корабел Херсона.

Раніше в ОВА повідомили, що в ніч проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку. Поранена 81-річна місцева жителька.

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