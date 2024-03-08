Окупанти використовують іранські дрони Mohajer-6, які тримає у Криму, щоб запобігти атакам на кораблі ЧФ РФ, а також для коригування ударів по південно-західному узбережжю України.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що Mohajer-6 — це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії і помічений у польотах над Чорним морем і Кримом. Mohajer-6 — це система розвідки, спостереження та виявлення цілей, але він також може здійснювати атаки класу "повітря-земля" за допомогою керованих боєприпасів, що вільно падають.

"Подальша присутність системи в західному Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається виявити загрози російським портам і суднам після нещодавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що його задача також включає підтримку і процес націлювання Росії на південно-західне узбережжя України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сил оборони України знищили щонайменше один Mohajer-6 23 вересня 2022 року над Чорним морем, а Росія, ймовірно, випадково збила такий безпілотник над Кримом 6 червня 2023 року.

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