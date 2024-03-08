Суд визнав винним військовослужбовця 64 окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Йому заочно призначили 10 років позбавлення волі за побиття, катування з жителів Бучі Київської області під час окупації міста у березні 2022 року.

Про це інформує Київська обласна прокуратура.

Бучинські прокурори зібрали достатньо доказів, аби довести у суді, що під час окупації Бучі у березня 2022 року заочно засуджений солдат та інші російські військовослужбовці вдерлися до осель двох місцевих цивільних чоловіків, коли дізналися про їхню проукраїнську позицію.

"Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. У присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також цілеспрямовано стріляв у його напрямку", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Після цього, засуджений до 10 років в'язниці, російський сержант нещадно побив беззбройного бучанця кулаками та прикладом адвоката, а потім наказав солдатам кинути чоловіка до підвалу. Окупанти були п'яними.

Судили російського окупанта заочно. Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia, тобто за відсутності підсудного, місце перебування якого невідоме.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У вересні 2023 року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

Станом на 3 серпня 2023 року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

15 липня генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.

Від початку повномасштабного вторгнення прокурори Київщини розслідують понад 23 тисяч порушень законів та звичаїв війни.