Станом на 8 березня у Ковельському й Камінь-Каширському районах залишаються підтопленими 10 466 гектарів сільськогосподарських угідь. Попри те, що розпочалася весняна повінь, площі підтоплень зменшуються.

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

Площі підтоплень у двох районах Волині

"Весняна повінь, яка розпочалася 1 березня, йде на спад поки що. Опадів великих немає, ситуація покращується. У Камінь-Каширському районі підтоплено 5 053 гектари, у Ковельському — 5 413 гектарів. У порівнянні з минулою добою площі зменшилися", — сказав посадовець.

Зі слів Ростислава Кравчука, підтопленими залишається в області ще сотня будівель, зокрема 92 будівлі в Ковельському районі, п'ять будівель у Володимирському та три будівлі в селі Заріка Камінь-Каширського району.

Відкачують воду в області наразі 12 насосних станцій, що працюють по декілька годин на добу.

Чи перевищені рівні річок в області

В усіх річках у Волинській області, крім річки Стохід, розповів Ростислав Кравчук, фіксують пониження рівнів води в межах 1-2 сантиметрів.

"Максимальне пониження фіксується на річці Західний Буг. За вчорашній день на 35 сантиметрів пішла вода, за сьогодні вже на 14 сантиметрів пониження. Рівнів затоплення зараз лише в річці Стохід, де пост "Любешів". Всі інші наші річки є на заплавах, рівні затоплення пройшли", — сказав фахівець.

На зниження рівнів води в річках, говорить посадовець, вплинули такі фактори, як підвищення середньодобової температури повітря й випаровування води, а також розвиток рослинності, що споживає воду.

Як подолали зимовий паводок на Волині

Упродовж зимового паводка, котрий тривав в області з середини грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року, сказав заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів, фахівці виїжджали 58 разів на ремонт чи облаштування дамб і споруд на Ратнівщину й Любешівщину.

Ростислав Кравчук додав, що всього використали орієнтовно 8 тисяч мішків із піском, а до робіт залучали аварійні бригади: 290 людей та 72 одиниці техніки.

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