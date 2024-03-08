На Чернігівщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотиків. В оселях підозрюваних поліцейські провели одночасні обшуки та вилучили партію наркотиків вагою 11 кілограмів. Їх вартість за цінами "чорного" ринку становить близько півмільйона гривень.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму офіційному сайті.

Слідство встановило, що троє чоловіків налагодили у Чернігові "бізнес" з виготовлення та подальшого збуту канабісу.

"За місцями помешкання чоловіків правоохоронці провели одночасні обшуки із залученням кінологів поліції та прикордонної служби зі службовими собаками та вилучили 11 кілограм канабісу, а також пакет з білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Також під час обшуків виявили та вилучили приладдя для фасування наркотовару, електронні ваги, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. Вилучені речові докази скеровано на проведення експертних досліджень", — йдеться у повідомлення.

Вилучене наркозілля. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Вилучені наркотики. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки займалися незаконним бізнесом близько пів року та продавали наркотики за схемою "з рук в руки" жителям Чернігова та області.

Поліція затримала всіх трьох чоловіків у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці знайшли гроші під час обшуків. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Правоохоронці знайшли наркотики під час обшуків. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Слідчі управління обласної поліції повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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