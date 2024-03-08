Мета — Париж: як черкащанка готується до паралімпійських ігор

Черкащанка Дарія Котик — бронзова призерка Чемпіонату Світу з академічного веслування, учасниця паралімпійських ігор в Токіо 2020, а нині — кандидатка на міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю в Парижі.

Як готується до паралімпіади у 2024 році розповіла Суспільному.

Академічним веслуванням дівчина зацікавилась десять років тому. Спочатку були інші спроби:

"Шукала те, що мені найбільше подобається і почала ходити на тріатлон. Мені було дуже важко зі здоровими дітьми пливти".

Фото: Суспільне Черкаси

Тоді ж вирішила — якщо не може пливти у воді, буде пливти по її поверхні у човні.

"На уроці фізкультури прийшов мій тренер Юрій Миколайович і запрошував всім спробувати академічне веслування".

Тренер Дарії — Юрій Кучеренко. Фото: Суспільне Черкаси

Перший тренер Дарії – Юрій Кучеренко розповів, що веслуванню навчав дівчину три роки.

"Вона була в четвертому класі. Ми познайомилися з нею, у неї були вади руки. Я їй тоді сказав: "Дашуня, треба займатися для того, щоб ти себе почувала в нашому суспільстві комфортно. Обмежені можливості підняття руки, розвороту руки й вона не повністю випрямляється".

Фото: Суспільне Черкаси

Перший виступ на всеукраїнських змаганнях у 2017 році приніс їй п’яте місце, пригадала дівчина. А далі були і Чемпіонат Європи, і Чемпіонат Світу.

"Одноразова призерка Чемпіонату Європи в змішаному човні, двійка, я сиджу зі своїм напарником і за сумісництвом зі своїм хлопцем. У двійці бронзові призери чемпіонату світу і були учасниками паралімпійських ігор в Токіо 2020".

Нині спортсменка готується до Чемпіонату Європи зі своїм напарником відповідально. Там вони виборюватимуть ліцензію на участь в паралімпійських іграх, які розпочнуться 28 серпня 2024 року, у Парижі.

Спортсмени систематично відвідують спортивну залу, де підвищують свою кваліфікацію важкими тренуваннями. Займаються на тренажері, який імітує веслування на воді.

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