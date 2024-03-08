У Львові ветклініки не прийматимуть тварин, які не вакциновані від сказу

Ветклінікам на території Львівської громади заборонили приймати тварин, які не щеплені від сказу. Винятком є вакцинація від сказу. Це пов'язано із випадком смерті собаки у львівській ветклініці.

Таке рішення ухвалили на засіданні Місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради. Про це повідомили на Facebook-сторінці Головного управління Держпродспоживслужби України.

"Усім ветеринарним клінікам, які провадять ветеринарну практику на території Львівської МТГ, заборонено здійснювати прийом тварин та будь-які маніпуляції (окрім вакцинації проти сказу) без вакцинації тварин проти сказу", — йдеться у повідомленні.

Приводом до такого рішення стала смерть собаки через сказ у приватній ветклініці. За даними Держпродспоживслужби, 25 лютого мешканець Старого Самбора привіз на лікування до Львова домашнього собаку породи хаскі. У тварини протягом п'яти днів була рвота, утруднене ковтання, а згодом вона повністю відмовилась від їжі. Пес перебував на лікуванні у двох клініках — на вулиці Яблонської, 8 та на Кульпарківській, 160. Пізно ввечері 29 лютого собака помер у приміщенні другої клініки.

Фахівці здійснили експрес-тестування на сказ та отримали позитивний результат. Згодом у Львівській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби підтвердили факт сказу у тварини.

На території двох ветклінік, де собака проходив стаціонарне лікування, провели дезінфекцію. Там запровадили двомісячний карантин. Усіх людей, які контактували з псом, скерували на вакцинацію. Працівники приватних ветеринарних клінік, які контактували із собакою, проходять курс постконтактної імунізації проти сказу.

У Держпродспоживслужбі зазначають, на Львівщині фіксують значний ріст захворюваності на сказ серед тварин. Так станом на 7 березня 2024 року зареєстрували вже 40 таких випадків: у лисиць — 23, у собак — 11, у котів — 5, у куниць — 1 випадок. Найгірша ситуація у Львівському районі — 11 випадків, Стрийському — 9 та Дрогобицькому — 8. У Самбірському районі було 5 випадків, Яворівському — 4, у Львові — 2 випадки, а в Золочівському та Червоноградському районах — по одному.

Власників домашніх тварин закликають не нехтувати вакцинацією від сказу і проводити її відповідно до рекомендацій ветеринарів.