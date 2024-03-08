Без опадів, вдень — до семи градусів тепла: погода на Донеччині 9 березня

У суботу, 9 березня, у Донецькій області — без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до семи градусів тепла.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер західний, північно-західний від п'яти до десяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність протягом дня.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від двох до семи градусів морозу;
- вдень від двох до семи — тепла.
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