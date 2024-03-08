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Без опадів, вдень — до семи градусів тепла: погода на Донеччині 9 березня
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Без опадів, вдень — до семи градусів тепла: погода на Донеччині 9 березня

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У суботу, 9 березня, у Донецькій області — без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до семи градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер західний, північно-західний від п'яти до десяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність протягом дня.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від двох до семи градусів морозу;
  • вдень від двох до семи — тепла.

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