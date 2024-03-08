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У Добропіллі через місяць після обстрілу запрацював бювет: графік роботи
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У Добропіллі через місяць після обстрілу запрацював бювет: графік роботи

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Бювет у Добропіллі на Донеччині
Жителі Добропілля набирають питну очищену воду після відновлення роботи бювету. Фото: Добропільська МВА/Telegram

У Добропіллі на Донеччині відновив роботу бювет, який не працював з 21 лютого через російський обстріл.

Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.

"Наразі вдалось відновити роботу установок водочищення з дотриманням санітарно-гігієнічних норм", — зазначили у МВА.

Пункт видачі очищеної питної води працює щоденно з 08:00 до 18:00. У другий та четвертий понеділок місяця — санітарний день.

Соціальний проєкт впроваджений за співпраці Добропільської МВА та Міжнародної некомерційної християнської організації Water Mission, уточнили у військовій адміністрації.

Що відомо про обстріли Донеччини 21 лютого

Російські окупаційні війська обстріляли 11 міст, сіл та селищ Донеччини. Загалом по області завдали 1636 ударів, повідомили в обласній поліції.

За інформацією поліції, армія РФ обстріляла:

  • міста: Вугледар, Добропілля, Костянтинівка,
  • селища: Желанне та Очеретине,
  • села: Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Мемрик, Новобахмутівка та Романівка.

Через обстріли РФ пошкоджені 17 житлових будинків, два гуртожитки, адмінбудівля, торговельний комплекс, магазин, кафе, гараж, господарська споруда, автомобілі, газопровід, підстанції та лінії електропередач.

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