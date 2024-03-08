У кропивницькому музеї зберігають два раритетних видання творів Тараса Шевченка

В обласному у краєзнавчому музеї, що у Кропивницькому, зберігають перше ілюстроване великоформатне видання творів Тараса Шевченка "Кобзар. Гайдамаки" 1886 року у двох примірниках. Поки триває війна, відвідувачі їх побачити не можуть, та до 210-річчя з дня народження Шевченка, яке відзначатимуть 9 березня, видання показали Суспільному.

Зберігачка фондів музею Зоя Грицайова розповіла, що видання присвячене 25-річчю від дня смерті українського поета, прозаїка, живописця та громадського діяча Тараса Шевченка та 45-річчю від дня виходу його поеми "Гайдамаки".

"До цього твори Шевченка ілюструвалися, але ілюстрації були поодинокі – до певного якогось твору. А тут проілюстрований повністю альбом".

"Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький "Кобзар. Гайдамаки". Видання 1886 року Фото: Суспільне Кропивницький

Графічні ілюстрації – це 14 великих та 35 менших малюнків українського художника-графіка Опанаса Сластіона. Він передав дух епохи та детально відтворив портрети героїв, український одяг та хатнє начиння, сказала Зоя Грицайова.

"Перебуваючи в Петербурзі, він зумів зберегти все те українське й бути в російській столиці повноправним українцем. Якщо ми подивимося малюнки в цій книзі, то побачимо й орнаменти на рушниках, і орнаменти вишиванок, одягу, деталі зброї гайдамаків й різні елементи побуту українців того часу".

Зоя Грицайова. Фото: Суспільне Кропивницький

На кожному малюнку – підпис автора, показала зберігачка фондів музею. Друкували малюнки у фотоательє у Відні. Книга видали у Петербурзі. Передмову написав історик Дмитро Яворницький.

"Він високо оцінював роботу як Шевченка, так і художника Сластіона. І в листі до свого товариша він писав: "Ти бачив видання Шевченка з моєю передмовою та ілюстраціями? Ціна страшна – п’ять карбованців 50 копійок. Але яка розкіш".

Переглянути видання в музеї відвідувачі зможуть після завершення війни.

Про зв’язок Шевченка з Кіровоградщиною

У Знам’янці, на території сучасної Кіровоградщини, жили племінники Шевченка – сини його старшої сестри Катерини, розповіла співробітниця центру історико-краєзнавчих досліджень Дарина Третяк.

"Степан бував і взагалі переїхав туди у 19 столітті. Степан, Яким, Максим – вони та їхні нащадки у різні часи бували на Знам’янщині".

Дарина Третяк. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами Дарини Третяк, Тарас Шевченко проїжджав Кіровоградщину, про що згадує в поемі "Гайдамаки".

"Тарас Шевченко змалку чумакував із батьком. І на шляху до Чорного моря він проїжджав Кіровоградщину – Златопіль, територія нинішнього Новомиргорода, сам Новомиргород, який тоді називався Дев’ята Рота. Їхній шлях пролягав приблизно через Каніж, Панчеве, також була місцевість Дідова Балка і, власне, Єлисаветград".