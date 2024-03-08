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У Миколаєві затримали жителя Запоріжжя за незаконний збут вибухівки та боєприпасів
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У Миколаєві затримали жителя Запоріжжя за незаконний збут вибухівки та боєприпасів

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Поліція затримала підозрюваного чоловіка
Поліція затримала підозрюваного чоловіка. Фото: Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

У Миколаєві затримали 44-річного жителя Запоріжжя за збут вибухових речовин та бойових припасів. Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Миколаївській області.

"На місці події правоохоронці вилучили 45 тротилових шашок різних маркувань, два ручних протитанкових гранатомети, два капсуль-детонатори і вогнепровідний шнур та 2000 доларів США, які чоловік отримав за продаж", — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідчих, підозрюваний збував озброєння серед своїх знайомих, приїхавши до одного з них в Миколаїв.

Правоохоронці встановлюють канали надходження зброї до затриманого.

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Вилучені гранатомети Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області.
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Вилучені боєприпаси Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області.
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Вилучені боєприпаси Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області.
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Процес вилучення боєприпасів Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області.
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Вилучені боєприпаси Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області.

Чоловіку повідомили про підозру Частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України.у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років. Станом на восьме березня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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