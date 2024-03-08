У Миколаєві затримали 44-річного жителя Запоріжжя за збут вибухових речовин та бойових припасів. Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Миколаївській області.

"На місці події правоохоронці вилучили 45 тротилових шашок різних маркувань, два ручних протитанкових гранатомети, два капсуль-детонатори і вогнепровідний шнур та 2000 доларів США, які чоловік отримав за продаж", — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідчих, підозрюваний збував озброєння серед своїх знайомих, приїхавши до одного з них в Миколаїв.

Правоохоронці встановлюють канали надходження зброї до затриманого.

Вилучені гранатомети Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області. Вилучені боєприпаси Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області. Вилучені боєприпаси Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області. Процес вилучення боєприпасів Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області. Вилучені боєприпаси Фото: Головне управління національної поліції в Миколаївській області.

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років. Станом на восьме березня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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