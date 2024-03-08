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Екологи підрахували збитки довкіллю від російської удару по Одесі в кінці лютого
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Екологи підрахували збитки довкіллю від російської удару по Одесі в кінці лютого

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Екологи підрахували збитки довкіллю від російської удару по Одесі в кінці лютого
Уламок збитого 27 лютого безпілотника. . Фото: Одеська обласна прокуратура

Через російський дроновий удар по Одесі з 27 на 28 лютого до повітря потрапило 17 тонн діоксиду вуглецю. Екологи розрахували суму збитків.

Про це 8 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.

За даними екоінспекції, внаслідок влучання уламків безпілотника в об’єкт інфраструктури в Пересипському районі Одеси сталась пожежа на площі 200 квадратних метрів. До повітря потрапило 17 тонн діоксиду вуглецю.

"Загальний розмір шкоди, завданої атмосферному повітрю, складає 0,5 мільйонів гривень", — уточнили в інспекції.

Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю в результаті збройної агресії Росії.

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