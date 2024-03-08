Екологи підрахували збитки довкіллю від російської удару по Одесі в кінці лютого

Через російський дроновий удар по Одесі з 27 на 28 лютого до повітря потрапило 17 тонн діоксиду вуглецю. Екологи розрахували суму збитків.
Про це 8 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.
За даними екоінспекції, внаслідок влучання уламків безпілотника в об’єкт інфраструктури в Пересипському районі Одеси сталась пожежа на площі 200 квадратних метрів. До повітря потрапило 17 тонн діоксиду вуглецю.
"Загальний розмір шкоди, завданої атмосферному повітрю, складає 0,5 мільйонів гривень", — уточнили в інспекції.
Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю в результаті збройної агресії Росії.