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На Хмельницьку АЕС завезли перші партії американського ядерного палива
АЕСЕНЕРГЕТИКАРегіони

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії американського ядерного палива

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Для двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції з реакторами ВВЕР-1000 завезли американське ядерне паливо Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки.

Про це повідомили у Telegram-каналі Енергоатому.

За їх інформацією, завантажать ядерне паливо в реактори Хмельницької АЕС вже цього року — під час планово-попереджувальних ремонтів.

"Дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з Росією. Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse", — йдеться в дописі Енергоатому.

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