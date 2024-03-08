Посварився з дружиною: на Київщині від гранати загинув 58-річний чоловік

На Київщині 58-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати у селі Дернівка Баришівської громади.

Про це повідомляє поліція області.

В середині будинку поліцейські виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати Ф-1. Крім того, жінку загиблого з осколковими пораненнями доставили до лікарні.

З'ясували, що між подружжям виникла сварка, під час якої 58-річний чоловік дістав вибуховий пристрій з кишені. Відомо, що гранату він знайшов після деокупації регіону.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".