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Посварився з дружиною: на Київщині від гранати загинув 58-річний чоловік
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Посварився з дружиною: на Київщині від гранати загинув 58-річний чоловік

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Посварився з дружиною: на Київщині від гранати загинув 58-річний чоловік
Фото: поліція на Київщині / Telegram

На Київщині 58-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати у селі Дернівка Баришівської громади.

Про це повідомляє поліція області.

В середині будинку поліцейські виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати Ф-1. Крім того, жінку загиблого з осколковими пораненнями доставили до лікарні.

З'ясували, що між подружжям виникла сварка, під час якої 58-річний чоловік дістав вибуховий пристрій з кишені. Відомо, що гранату він знайшов після деокупації регіону.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

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