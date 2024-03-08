На Закарпатті затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Чоловік обіцяв дружині військового допомогу у звільненні її чоловіка з російського полону за 10,5 тисяч доларів.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

"Закарпатець скористався психоемоційним станом жінки та запевнив, що має достатньо зв’язків на території РФ, щоб посприяти визволенню українського захисника з полону. Після отримання грошей чоловік зник і перестав виходити на зв’язок", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розшукали підозрюваного. Ним виявився 37-річний раніше судимий житель Тячівського району.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його підозрюють у шахрайстві у великих розмірах. Також 8 березня суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 380 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads