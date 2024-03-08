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На Харківщині зібрали 55 тонн брухту знищених російських танків та бронемашин
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На Харківщині зібрали 55 тонн брухту знищених російських танків та бронемашин

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спалена російська техніка
Прибирання спаленої російської техніки на Харківщині. Фото: МО України

Залишки російської військової техніки планують відправити на перероблення.

Про це повідомили у Міноборони 8 березня.

"Трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора, забрали з полів одразу. Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони — оприбутковувати цю техніку як брухт", — йдеться у дописі.

Гроші, отримані за продаж брухту, передадуть на підтримку Сил оборони, зазначили у відомстві.

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