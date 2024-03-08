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Розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку: військовому РФ повідомили про підозру
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Розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку: військовому РФ повідомили про підозру

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Російському військовому повідомили про підозру в розстрілі українського полоненого
Російський військовослужбовець, якому повідомили про підозру в розстрілі українського полоненого. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру військовослужбовцю РФ, який, за даними слідства, розстріляв полоненого бійця Збройних Сил України в Запорізькій області.

Про це повідомили в пресслужбах СБУ, Запорізької обласної прокуратури та ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

За даними слідства, 6 січня 2024 року неодноразово засуджений Дмитро Курашов, стрілець штурмового загону "Шторм-V" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ, під час штурму бойових позицій Сил оборони України поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району із стрілецької вогнепальної зброї АК розстріляв бійця ЗСУ, якого росіяни взяли в полон:

"Український захисник склав зброю, підняв руки вгору, вийшов із бліндажа, став на коліна, тим самим підтвердив намір щодо здачі в полон. Проте замість полону отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Військовий РФ здійснив не менше 3 прицільних пострілів".

Невдовзі бійці ЗСУ контратакували та захопили в полон Курашова і його співслужбовців. Під час допитів чоловік усіляко заперечував свою вину, однак, за показами спільників, правоохоронці встановили обставини воєнного злочину:

"Під час допиту в СБУ інший полонений "здав" Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази його вини у вбивстві полоненого бійця ЗСУ".

Під час допитів затриманого та його спільників правоохоронці також з’ясували, що вказівку не брати в полон українських військових отримали від командування.

Розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку: військовому РФ, повідомили про підозру
Російський військовослужбовець, якому повідомили про підозру в розстрілі українського полоненого. Фото: СБУ

Військовослужбовцю РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів.

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

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