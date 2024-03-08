У Тернополі СБУ повідомила про підозру посадовиці із Запоріжжя

У Тернополі слідчі Служби безпеки України зібрали докази добровільної співпраці з окупантами посадовиці із Запоріжжя та оголосили їй підозру.

Про це повідомив речник управління СБУ у Тернопільській області Петро Королюк.

За його словами, колишня заступниця директора Приморського районного центру зайнятості за власним бажанням приєдналася до органів незаконної окупаційної влади.

"У серпні 2022 року жінка очолила "Районний центр зайнятості", який на той час підпорядковувався незаконному органу виконавчої влади росіян. На цій посаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, а також допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості місцевого населення", — повідомив Петро Королюк.

Жінка переконувала людей працевлаштовуватися на підконтрольних окупантам підприємствах, щоб чинити збройний опір українським військовим.

"Також під час консультацій жителів окупованого Приморська колаборантка закликала підтримувати окупаційну владу, переконуючи місцевих жителів у необхідності здачі українських паспортів та отриманні російського громадянства", — каже Петро Королюк.

На сторінці Тернопільської обласної прокуратури повідомили, що жительці Запорізької області повідомили про підозру в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111–1 ККУ — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.