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Ошукав 15 людей на понад 45 тисяч гривень. На Дніпропетровщині викрили ймовірного шахрая
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Ошукав 15 людей на понад 45 тисяч гривень. На Дніпропетровщині викрили ймовірного шахрая

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Ошукав 15 людей на понад 45 тисяч гривень. На Дніпропетровщині викрили ймовірного шахрая
Фото: Getty images (ілюстративне)

У Кам'янському районі Дніпропетровщини правоохоронці викрили ймовірного 24-річного шахрая.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, чоловік разом зі спільниками створив сайт-двійник одного із банків. Підозрюваний отримував реквізити платіжних карток людей, які переходили за посиланням з фішинговими формами. Таким чином, він ошукав 15 людей з різних регіонів країни на понад 45 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 190Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати чоловіку — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють юнака на причетність до вчинення інших фактів шахрайств та встановлюють спільників.

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