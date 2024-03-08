У Кам'янському районі Дніпропетровщини правоохоронці викрили ймовірного 24-річного шахрая.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, чоловік разом зі спільниками створив сайт-двійник одного із банків. Підозрюваний отримував реквізити платіжних карток людей, які переходили за посиланням з фішинговими формами. Таким чином, він ошукав 15 людей з різних регіонів країни на понад 45 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати чоловіку — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють юнака на причетність до вчинення інших фактів шахрайств та встановлюють спільників.

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