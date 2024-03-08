У Полтаві планують поточний ремонт ливнівок

Полтавська міськрада оголосила тендер на поточний ремонт та утримання дощової каналізації. На це можуть витратити 8 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з сайту Prozorro.

Тендер на загальну суму 8 000 000 гривень оголосило полтавське КАТП "1628". Ці гроші планують спрямувати на ремонт дощових колодязів. Також на їх прочищення, відкачування мулу, на роботу з каналопромивальними машинами, перевезення і транспортування сміття та води, йдеться у тендерній документації.

Тендер оголосили 7 березня. Підрядник, який запропонує найменшу ціну, але не більшу 8 мільйонів, стане переможцем. Подати пропозицію можна до 15 березня.

Раніше заступник міського голови Володимир Чередниченко повідомляв, що влітку комунальники планують провести ремонти ливнівок, бо туди потрапляє пісок, яким взимку посипають дороги.

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