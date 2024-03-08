Якою буде погода в Івано-Франківську та області 9 березня

9 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6⁰ морозу, вдень повітря прогріється до 8-10⁰ тепла. По області вночі — 3-8⁰ морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 6-11⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 7-12⁰ морозу, вдень температура повітря коливатиметься від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 600-900 метрів.

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