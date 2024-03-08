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На Дніпропетровщині стартувала посівна: що сіятимуть в першу чергу
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На Дніпропетровщині стартувала посівна: що сіятимуть в першу чергу

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На Дніпропетровщині стартувала посівна: що сіятимуть в першу чергу
Фото: Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині стартувала посівна кампанія. До роботи вже стали фермери південного Криворіжжя та одне з господарств Павлоградщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, цьогоріч техніка вийшла на поля раніше ніж торік.

"Техніка вийшла в поле раніше, ніж торік. Посприяла рання весна. Вже достатньо тепло. Не перешкоджають й нічні заморозки", — написав посадовець.

Починатимуть аграрії з посіву ячменю та бобових. Загалом планують засіяти понад мільйон гектарів різними культурами. Завершити кампанію мають до кінця травня.

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