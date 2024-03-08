У Тернополі представники Червоного Хреста допомагають внутрішньо переміщеним людям у пошуку роботи. Кар’єрні радники організації консультують людей, проводять тренінги. Про це розповіла представниця Червоного Хреста Анелія Сенчишена.

За її словами, з 15 березня переселенці, ветерани та їхні сім’ї можуть подати заявку на отримання гранту на власну справу. Проєкт "Перезавантаження", який реалізовує обласний осередок Українського Червоного Хреста, передбачає надання 60 грантів впродовж року.

"Упродовж 2024 року, проєктом "Перезавантаження" планується видати 60 грантів, це до 100 тисяч гривень на розвиток та відновлення релокованої власної справи. Люди, які хочуть започаткувати власну справу, можуть теж брати участь у конкурсі грантових заявок, але оскільки це конкурс то буде відбуватися рейтингування учасників і наявність вже діючої власної справи збільшуватиме шанси отримання гранту".

Представники Червоного Хреста допомагають переселенцям у пошуку роботи. Фото: Анелія Сенчишена

Для людей, які хочуть подати заявку, обласна організація Червоного Хреста проводить інформаційну сесію. Проєкт "Перезавантаження" окрім Тернопільської області реалізують також у Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській та Вінницькій. У Тернополі він стартував у листопаді минулого року за фінансової підтримки іспанської та швейцарської організацій Червоного Хреста.

Крім переселенців участь у проєкті можуть взяти ветерани війни, люди з інвалідністю, малозабезпечені й багатодітні сім’ї та пенсіонери.

"Важливими є консультації щодо роботи. Якщо людина хоче шукати місце праці за своєю спеціалізацією, то в нас є послуги кар’єрного радника. Тобто, людина приходить, розказує коротко свою ситуацію і ми розробляємо робочий план, є персональна робота, ми її ведемо і бачимо, наприклад, що людині потрібно здобути чи покращити якісь навички. В нас є практичний психолог, який проводить тренінги. Комусь достатньо однієї зустрічі, хтось потребує декілька консультацій чи сеансів з психологом, або допомогти з резюме".

Представники Червоного Хреста допомагають переселенцям у пошуку роботи. Фото: Анелія Сенчишена

Від початку дії проєкту, близько сотні людей взяли в ньому участь. П’ятьом людям вже допомогли працевлаштуватися. Одна з них – Юлія Проданова, яка приїхала до Тернополя із Запоріжжя. Вона розповідає, що після переїзду одразу знайшла роботу. Жінка працювала пакувальницею на складі одягу:

"Робота була важка фізично та морально, тому вирішила щось змінити і звернулася до представників проєкту. До того переглядала вакансії і нічого потрібного не траплялося. По-трохи втрачала віру в себе і свої навики. Після консультації з кар'єрним радником зарядилася та по-справжньому повірила в себе і те, що знайду кращу роботу. Зараз працюю адміністратором в медичному центрі".

Окрім консультацій, в Червоному Хресті планують організувати курси з перекваліфікації. Вони будуть безкоштовні і триватимуть майже 3 місяці. На разі йде мова про курси для водіїв, бухгалтерів, перукарів, швачок, курси із набуття цифрової грамотності. Точний перелік з’явиться трохи пізніше, каже Анелія Сенчишена, після завершення процедури закупівель освітніх послуг з місцевими закладами освіти.