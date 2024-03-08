У Луцьку відкрили пересувну виставку "Полк "Азов" — Янголи Маріуполя"

У Волинському обласному краєзнавчому музеї 8 березня презентували пересувну виставку під назвою "Полк АЗОВ — Янголи Маріуполя". В експозиції представили понад 200 постерів з перекладом англійською мовою про полеглих бійців "Азову".

Про це Суспільному розповіла ініціаторка та організаторка вшанування пам’яті воїнів Віра Литвиненко. З її слів, Луцьк став одинадцятим містом, куди привезли цю виставку.

Експозиція "Полк "Азов" — Янголи Маріуполя". Фото: Суспільне Луцьк

Матеріали виставки демонструють фотографії та життєпис захисників "Азову", котрі стали "янголами Маріуполя". Авторка виставки, мама загиблого бійця Владислава Литвиненка з позивним "Вектор" Віра Литвиненко розповіла: син Владислав пішов воювати, аби це не довелося роботи батькові чи старшому братові.

Постер про Владислава Литвиненка. Фото: Суспільне Луцьк

"Коли всі спостерігали за обороною Маріуполя в режимі онлайн, ми стали отримувати повідомлення про загибель бійців. Тоді з’явились прапорці на Майдані. Я зробила азовське серце — це було поштовхом, аби далі розказувати про цих героїв. Перша виставка відбулась на Софійській площі до дня захисника у 2022 році", — каже жінка.

Віра Литвиненко. Фото: Суспільне Луцьк

Мама загиблого бійця полку "Азов" Олександра Гряника на позивний "Грян" Ольга Гряник, яка прийшла на виставку, розповіла: її син 2016 року доєднався до полку "Азов" — воював на Донбасі, боронив Київщину.

Полеглий захисник Олександр Гряник. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів жінки, перед початком повномасштабної війни Олександр звільнився зі служби і пожити для себе, але для себе прожив 20 днів, встигнувши лише з'їздити в гори.

"З’їздив в Карпати, потім взяв наплічник і пішов... Треба було прилетіти на "Азовсталь" і доставити хлопцям зброю, медикаменти, старлінк. Загинув він 8 травня від удару авіабомби. Тіло ми шукали 8 місяців. Ми поховали маленький шматок хребта... Це все, що залишилось від сина", — сказала Ольга Гряник.

Ольга Гряник. Фото: Суспільне Луцьк

Сину Надії Павлюк Костянтину Друзю на позивний "Ейс" було 22, коли він загинув. Він служив на посаді командира 3-го відділення навчального взводу батальйону вишколу особового складу.

Жінка розповіла, що новину від сина про бажання йти воювати сприйняла негативно, однак пізніше підтримала і їздила з ним на медичний огляд у Рівне.

На постері — полеглий Костянтин Друзь. Фото: Суспільне Луцьк

"Я його просила, щоб він не йшов, щоб поступав навчатися, але він сказав: "Мама, підтримай мене". Я підтримала. Він зібрав речі і поїхав. Після Києва він поїхав у Маріуполь. Загинув він 12 березня. Ми ще зранку були на зв’язку. Він сказав, що все добре, з’явився інтернет, в обід він вже не відповів. Загинув він з побратимом, вони потрапили під мінометний обстріл", — каже жінка.

Надія Павлюк. Фото: Суспільне Луцьк

Виставка "Полк АЗОВ — Янголи Маріуполя" триватиме у краєзнавчому музеї в Луцьку до 8 квітня, додала її авторка Віра Литвиненко.

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