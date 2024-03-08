"Ми з Кобзарського роду": у Вінниці пройшли Шевченківські читання

У вінницькій бібліотеці імені Отамановського пройшли Шевченківські читання "Ми з Кобзарського роду". Письменники, науковці, учнівська та студентська молодь, працівники книгозбірні декламувати твори Тараса Григоровича.
Фото: Суспільне Вінниця
12-ти річна Богдана Андрощук читала лірико-епічний твір “Хустина”.
Фото: Суспільне Вінниця
"Припав до душі сюжетом цей вірш. Я полюбила вірші про війну, і він мені сподобався. Вірш справді дуже актуальний і доречний до сьогоднішніх днів, бо зараз війна і хлопці гинуть", — розповіла Богдана.
Фото: Суспільне Вінниця
Цьогоріч 9 березня Україна відзначає 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного і громадського діяча.
Що відомо
- Тарас Шевченко помер 10 березня (26 лютого за старим стилем) 1861 року у Санкт-Петербурзі.
- 58 днів прах перебував у Росії. Згодом, українського поета перепоховали у Каневі на Чернечій горі. Вона розташована на території комплексу "Шевченківський національний заповідник".