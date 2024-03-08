НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Ми з Кобзарського роду": у Вінниці пройшли Шевченківські читання
ЛІТЕРАТУРАЛЮДИРегіони

"Ми з Кобзарського роду": у Вінниці пройшли Шевченківські читання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У вінницькій бібліотеці імені Отамановського пройшли Шевченківські читання "Ми з Кобзарського роду". Письменники, науковці, учнівська та студентська молодь, працівники книгозбірні декламувати твори Тараса Григоровича.

"Ми з Кобзарського роду": у Вінниці пройшли Шевченківські читання
Фото: Суспільне Вінниця

12-ти річна Богдана Андрощук читала лірико-епічний твір “Хустина”.

"Ми з Кобзарського роду": у Вінниці пройшли Шевченківські читання
Фото: Суспільне Вінниця
"Припав до душі сюжетом цей вірш. Я полюбила вірші про війну, і він мені сподобався. Вірш справді дуже актуальний і доречний до сьогоднішніх днів, бо зараз війна і хлопці гинуть", — розповіла Богдана.
"Ми з Кобзарського роду": у Вінниці пройшли Шевченківські читання
Фото: Суспільне Вінниця

Цьогоріч 9 березня Україна відзначає 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного і громадського діяча.

Що відомо

  • Тарас Шевченко помер 10 березня (26 лютого за старим стилем) 1861 року у Санкт-Петербурзі.
  • 58 днів прах перебував у Росії. Згодом, українського поета перепоховали у Каневі на Чернечій горі. Вона розташована на території комплексу "Шевченківський національний заповідник".
Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Школярка Вікторія Лисенко
"Мій Шевченко": школярка з Херсонщини перемогла на конкурсі есе учнівської та студентської молоді
Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета
Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета
Читання поезії Кобзаря у Кропивницькому, 9 березня 2024 року
"Сказав би я правду, та що з неї буде?" Біля пам'ятника Шевченку у Кропивницькому містяни читали його вірші
кобзар.гайдамаки.1886 року
У кропивницькому музеї зберігають два раритетних видання творів Тараса Шевченка
На початок