У Львові хірурги Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" прооперували однорічну дівчинку, якій у дихальні шляхи потрапила насінина гарбуза. Через це виникло запалення.

Як повідомили на Facebook-сторінці Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит", у приймальне відділення шпиталю звернулась родина із Самбірщини. Мама дитини розповіла, що кілька днів тому дала доньці насіння гарбуза без шкаралупи. Коли дитина їла, то почала раптово плакати, а тоді кашляти та дуситися. За версією лікарів, у цей час дівчинка вдихнула насінину.

Вночі мама почула в дитини свистячі хрипи під час дихання. За два дні сімʼя звернулася до лікаря, який скерував родину в Львів. Хірурги Центру дитячої медицини відразу госпіталізували дівчинку та зробили їй трахеобронхоскопію — обстеження трахеї та бронхів. Після цього ендоскопічно видалили насінину гарбуза з лівого нижньодольового бронха.

Фрагмент насінини. Фото: пресслужба Центру дитячої медицини лікарні Охматдит

"Також були виявлені запальні зміни, які викликала насінина у вигляді гнійного ендобронхіту. Була проведена санація трахеобронхіального дерева", — додав торакальний хірург Олександр Колодій.

Операція пройшла успішно. Дитину вже виписали з лікарні.