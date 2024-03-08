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На Одещині директора будівельної компанії судитимуть за ухилення від сплати податків
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На Одещині директора будівельної компанії судитимуть за ухилення від сплати податків

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На Одещині директора будівельної компанії судитимуть за ухилення від сплати податків
Гроші. Фото ілюстративне: 24 Канал

Директора одного з одеських підприємств обвинувачують в ухиленні від сплати податків. Сума збитків склала майже 26 мільйонів гривень.

Про це 8 березня повідомили в прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, директор підприємства, яке займається будівництвом та ремонтом доріг, відображав у податковій звітності фіктивні фінансово-господарські операції з низкою підприємств. Відбувалося це упродовж 2019-2021 років.

"У такий спосіб підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість на майже 26 млн гривень. Наразі забезпечено відшкодування завданих збитків у повному обсязі", — уточнили в прокуратурі.

Директору компанії повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212Ухилення від сплати податків. Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Йому загрожує штраф від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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