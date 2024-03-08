На Львівщині проводять рейди, щоб виявити паліїв сухостою

Від початку року на Львівщині зафіксували 188 пожеж в екосистемах. Щоб запобігти займанням, в області проводять рейди з пошуку порушників. Паліїв каратимуть штрафами.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Щодня працівники ДСНС разом з правоохоронцями та екологами перевіряють ліси, зокрема місця масового відпочинку людей, поля, торф’яники, об’єкти природно-заповідного фонду, сміттєзвалища та населені пункти.

У випадку виявлення паліїв інспектори ДСНС складають протоколи про адміністративне правопорушення. З початку року склали вже 88 протоколів.

Підпал сухої трави карається штрафом:

для громадян від 3 060 грн до 6 120 грн;

для посадових осіб від 15 300 грн до 21 420 грн.

Рятувальники закликають мешканців Львівщини не спалювати суху траву. Та зазначають, що існують більш безпечні та екологічні альтернативи, наприклад, можна використовувати рослинні відходи як природне добриво.