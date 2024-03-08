У місті Виноградів на Закарпатті з'явилася вулиця загиблого капітана 128-ї гірсько-штурмової бригади Дмитра Мілютіна. В області потрібно перейменувати ще 100 вулиць.

Про це повідомили на сторінці "Декомунізація. Україна" у Facebook.

Також у Виноградові перейменували ще вісім вулиць та провулків. Зокрема, провулок Ломоносова тепер матиме назву Бокшая, а вулиця 30 років Визволення — Марії Примаченко.

"Лишилося перейменувати вулицю Пушкіна і деколонізацію вулиць у місті буде завершено. На території області треба перейменувати рівно 100 вулиць", — йдеться в повідомленні.

Також по дві вулиці перейменували в селах Великі Ком'яти та Олешник, по одній — в селах Велика Копаня та Тросник.

Що відомо про Дмитра Мілютіна

43-річний Дмитро Мілютін був ветераном АТО/ООС, служив артилеристом, був громадським діячем. Став на захист України у 2014-му році. Після завершення контракту був членом виконкому Виноградівської міської ради, з 24 лютого знову став до лав українського війська. Був командиром артилерійського взводу.

Дмитро Мілютін загинув 3 листопада внаслідок ракетного удару РФ під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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