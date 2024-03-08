У селі Назавизів Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині, 8 березня 2024 року відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Володимиру Свідруку. Боєць поліг під Бахмутом 24 січня 2024 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович.

Пам'ятну дошку загиблому Володимиру Свідруку встановили на фасаді Назавизівського ліцею.

"Відсьогодні кожен, хто проходитиме подвірʼям ліцею, хоч на хвилину, але зупинятиметься, щоб подякувати воїнам, які пожертвували собою задля порятунку українців. Справжні герої живуть серед нас, сміливо йдучи в бій, не бояться загинути, бо знають, що краще смерть, ніж жити під мос**вією", — йдеться у дописі.

Що відомо про Володимира Свідрука

Володимир Свідрук народився 12 березня 1991 року. На фронті служив сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з військових формувань.

Володимир Свідрук загинув 24 січня 2024 року під час бойових дій поблизу села Пазено Бахмутського району. Військовослужбовцю було 32 роки.

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