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Вважали безвісти зниклим: на Хмельниччині прощатимуться з військовим Михайлом Потаповим
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Вважали безвісти зниклим: на Хмельниччині прощатимуться з військовим Михайлом Потаповим

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Воїн Михайло Потапов з Хмельниччини
Воїн Михайло Потапов. Фото: Берездівська громада

На Хмельниччині прощатимуться з військовослужбовцем Михайлом Потаповим. Він загинув 4 вересня 2023 року на Запорізькому напрямку. Захиснику назавжди 24.

Про це повідомили у Берездівській громаді.

"Довгий час вважався безвісти зниклим. На жаль, дива не сталося. Щирі співчуття родині. Вашому смутку складно зарадити, ми усією громадою поділяємо ваш біль. Вічна пам'ять Воїну!", — йдеться у повідомленні.

За даними Берездівської громади, Михайло Потапов народився 2000 року. Проживав у селі Плоска. На фронті був старшим кулеметником батальйону оперативного призначення військової частини Західного ОТО Національної гвардії України. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопрокопівка Пологівського району Запорізької області.

У Берездівській громаді зазначили, про день та час зустрічі і прощання з Михайлом Потаповим буде повідомлено додатково.

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