Смертельна ДТП на Київщині: судитимуть колишнього правоохоронця з Білої Церкви

Судитимуть колишнього правоохоронця з Білої Церкви, який у липні 2023 року скоїв смертельну ДТП на Київщині.

ДБР завершило досудове розслідування.

15 липня 2023 року правоохоронець їхав за кермом власного авто у населеному пункті Кашперівка з перевищенням швидкості. Він вирішив здійснити обгін в кінці підйому дороги, хоча правила дорожнього руху такий маневр забороняють.

Коли автомобіль правоохоронця виїхав на зустрічну смугу, він побачив на ній автомобіль ЗАЗ. Щоб уникнути зіткнення, правоохоронець з'їхав на узбіччя зустрічної смуги, однак інший водій в останній момент також вивернув кермо на узбіччя.

У результаті ДТП водій автомобіля ЗАЗ отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а його пасажирка померла на місці пригоди.

Фото: ДТП

Фото: ДБР

"За результатами досудового розслідування встановлена наявність вини в діях обох водіїв", — зазначають в ДБР.

Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинили смерть потерпілій та ушкодження потерпілому (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

Провадження щодо водія автомобіля ЗАЗ направлено до органів Національної поліції України для притягнення до кримінальної відповідальності.