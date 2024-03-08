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400 гектарів ріллі: агрофірму на Житомирщині зобов'язали повернути громаді 66 земельних ділянок
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400 гектарів ріллі: агрофірму на Житомирщині зобов'язали повернути громаді 66 земельних ділянок

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Земля, рілля, прокуратура, громада, правонаступництво
Агрофірму на Житомирщині зобов'язали віддати громаді 400 гектарів землі. Фото: Прокуратура Житомирської області/Фото ілюстративне

66 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною площею майже 400 гектарів на території Коростенського району, якими користувалося приватне агропідприємство, зобов'язали передати у комунальну власність Олевської громади — через незаконність їх отримання.

Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, такий значний масив ріллі, пасовищ та сіножатей, вартістю 31,6 мільйона гривень, у приватну власність агротовариству перейшов у 2021 році внаслідок реформування місцевого колективного сільгосппідприємства.

"Прокурори встановили, що користувач набув таке право на землю незаконно, під виглядом правонаступництва КСП, яке реформували ще у 2005-2006 роках. Фактично реєстрація товариством права приватної власності на землю відбулася на підставі державного акту на право колективної власності. Водночас, згідно із законом, землі реформованих КСП переходять у власність територіальних громад після їх об'єднання", — сказала Тетяна Гоша.

Господарський суд Житомирської області, до якого звернулася Коростенська окружна прокуратура, визнав вимоги обґрунтованими. У результаті Олевська міська рада отримала можливість розпоряджатися землями на власний розсуд — здавати їх оренду, а зароблені до бюджету гроші використовувати для розвитку громади.

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