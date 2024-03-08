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На Франківщині викрили працівника ДСНС, який допомагав "оформляти" фіктивну інвалідність військовозобов’язаному — СБУ
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На Франківщині викрили працівника ДСНС, який допомагав "оформляти" фіктивну інвалідність військовозобов’язаному — СБУ

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На Франківщині викрили працівника ДСНС, який допомагав &quot;оформляти&quot; фіктивну інвалідність військовозобов’язаному — СБУ
Фото: СБУ в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині викрили працівника Держслужби з надзвичайних ситуацій з Коломийського району, який допомагав "оформляти" фіктивну інвалідність військовозобов’язаному.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

"Використовуючи свої позаслужбові зв’язки, капітан служби цивільного захисту організовував для "клієнтів" незаконне виготовлення документів про наявність інвалідності. Це давало військовозобов’язаним можливість безперешкодного виїзду за межі України в період воєнного стану", — йдеться у дописі.

Працівники спецслужби з'ясували, що чоловік використовував зв’язки в Київському обласному бюро медико-соціальної експертизи.

Затриманий мав допомогти військовозобов'язаному оформити II групу інвалідності, щоб виїхати на роботу до Чехії. Вартість "послуги" спочатку оцінив у 8 тисяч доларів США, а потім підвищив ціну до 16 тисяч доларів США, пишуть на сайті Державного бюро розслідувань.

На Франківщині викрили працівника ДСНС, який допомагав "оформляти" фіктивну інвалідність військовозобов’язаному — СБУ
Фото: СБУ в Івано-Франківській області

Працівника Держслужби з надзвичайних ситуацій впіймали "на гарячому" 28 лютого 2024 року під час отримання завдатку — 6 тисяч доларів. Його затримали спецпризначенці Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Фігуранту повідомили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Спецпризначенці провели обшуки у ймовірного спільника в Київській області. Також тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

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