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Перебував у розшуку. На Франківщині арештували уродженця Дніпропетровщини, який зламав поліцейському щелепу
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Перебував у розшуку. На Франківщині арештували уродженця Дніпропетровщини, який зламав поліцейському щелепу

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Перебував у розшуку. На Франківщині арештували уродженця Дніпропетровщини, який зламав поліцейському щелепу
Фото: Pixabay

На Івано-Франківщині арештували 20-річного уродженця Дніпропетровщини, який напав на поліцейського і зламав йому щелепу. Підозрюваний перебував у розшуку.

Про це Суспільному повідомили в обласній прокуратурі.

Слідчі з'ясували, що чоловік напав на поліцейського під час перевірки документів, вдаривши його кілька разів кулаком в обличчя й зламавши щелепу.

"Правопорушник уже неодноразово судимий та з 2023 року перебував у розшуку", — повідомили в прокуратурі.

Слідчі повідомили нападнику підозру за ч. 2 ст. 345 КК України. За клопотанням прокурора суд взяв його під варту. За напад на поліцейського йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділення поліції № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції області.

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